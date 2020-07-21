محافظ حضرموت يشكر تدخلات شركة بترومسيلة لدعم القطاع الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 الخليج 365 - المكلا التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور عبدالله كعيتي، ومسؤول العلاقات بشركة بترومسيلة سليمان الجابري، لمناقشة تدخلات الشركة العاجلة للقطاع الصحي بالمحافظة.

Advertisements واستعرض المحافظ البحسني الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية بالمستشفيات ومراكز الحجر، واحتياجات المستشفيات والمراكز إلى الأجهزة والمعدات الطبية لمواجهة فايروس كورونا المستجد. وخلال اللقاء أعلنت قيادة شركة بترومسيلة عن تسليم مكتب وزارة الصحة 34 جهاز تنفس صناعي، وكذا 6800 مسحة فحص حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب بعض المستلزمات الحماية للكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات ومراكز العزل. وأكد محافظ حضرموت أن هذا الدعم سيسهم في رفع كفاءة وقدرات المراكز المتخصصة لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مثمناً جهود الشركة في مساندة تدخلات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في هذه الظروف الصعبة، شاكراً دعمها للمراكز الصحية والقطاع الصحي في ظل هذه الجائحة الخطيرة.

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