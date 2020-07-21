شكرا لمتابعة خبر عن ’’تمساح ضخم‘‘ يفترس ‘‘طفل’’ في ’’الشاطئ بسرعة البرق’’ .. وحينما وصل إلى صدره كانت ‘‘المفاجأة الضاربة‘‘ التي لم تخطر على بال احد .. ’’صوره‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة نادرة ، نجا صبي يبلغ من العمر ست سنوات من هجوم قاتل بأسنان تمساح في المكسيك ، بعدما جره إلى النهر أمام أخته وكاد أن يقتله ، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة .

وفي التفاصيل ، كان الصبي وأخته يلعبان على شاطئ إل بالمر في مقاطعة جيريرو الساحلية ، بعدما هربا من أنظار والديهما ، لكن الصبيان لم يدركا الخطر الذي كان يقترب منهما بينما يلهوان في الماء .

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وقال شهود عيان أن الصبي لعب بالقرب من منطقة مسيجة تحت جسر ، واثناء ذلك قامت أنثى تمساح بالإمساك برأسه الصغير .

عقب ذلك ، تم نقل الصبي البالغ من العمر ست سنوات إلى المستشفى بعد الهجوم عليه ، لكن قبلها تم تخليصه بصعوبة .

وقام التمساح بهجوم قاتل لمدة 10 دقائق ، عض فيها رأس وذراعي وصدر وساقي الطفل .

وحاول السياح انقاذ الطفل برشق التمساح البالغ طوله 3 أمتار بالحجارة حتى أطلق سراح الطفل في النهاية .

لكن لاتزال حالة الطفل خطرة في إحدى مشافي المكسيك ، و تقوم السلطات حاليا بالتحقيق في الواقعة .