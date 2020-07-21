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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تباغت كل حكام الخليج وترفع رؤوس اليمنين..لن تصدق ماذا فعلت هذه المذيعة الحسناء وأسعدت كل اليمنيين

2020/07/21 الساعة 10:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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