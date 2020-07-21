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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني من ابناء هذه المحافظة يقهر كل اليمنيين بجريمة شنيعة لا تخطر على بال البشر ولا يمكن لأي يمني ان يقدم عليها..لن تصدق مافعل هذا الوحش بأقرب الناس اليه

2020/07/21 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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