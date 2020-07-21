شكرا لبحثكم عن خبر الشرعبي : الاصلاح ترك مدينة تعز للعصابات وذهب لتفجير حروب اهلية في الحجرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق السياسي والكاتب الصحافي اليمني المعروف جلال الشرعبي على الانفلات الأمني الحاصل في مدينة تعز وانتشار العصابات الممولة من قيادات عسكرية في محور تعز والتي تعمل على نشر الفوضى وإقلاق سكينة المواطنين وكان أخرها ما حدث صباح اليوم من اشتباكات بين عصابتين خلفت قتلى وجرحى من المدنيين.

وأكد الشرعبي في تغريدة على صفحته تويتر مساء اليوم :” أن حزب الإصلاح المسيطر على الجيش والأمن وسلطة الأمر الواقع في تعز ترك المدينة للعصابات الموالية للإخوان وذهبوا باتجاه الحجرية لإنشاء معسكرات جديدة برعاية قطرية وتفجير الوضع عسكريا في الريف الجنوبي لتعز وجر المنطقة لحروب أهلية.

وقال الصحفي الشرعبي :” تركوا تعز المدينة لعصاباتهم وذهبوا للحجرية لإنشاء معسكرات وتفجير حروب أهلية”.

وأضاف “الإصلاح يتحكم في 10 الوية عسكرية بتعز وكتائب من الحشد الشعبي والأمن العام والمخابرات والحوثي يحاصر المدينة منذ سنوات”..

واختتم تغريدته بالقول “من لا يؤمن بالدولة الوطنية يستحيل ان يكون اداة لإستعادتها “..

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وكانت مدينة تعز شهدت صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة تتبع محور تعز.

وقالت مصادر محلية في المدينة لـ”يمن الغد” ان الاشتباكات اندلعت بين مسلحين تابعين لغزوان المخلافي وآخرين يتبعون غدر الشرعبي.

واندلعت الاشتباكات بحي التحرير الأسفل، لتمتد إلى جولة سنان وأسفرت عن إحراق طقم وسيارة وخلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم امرأتان.

وتشهد مدينة تعز تنامي في أعمال العنف والفوضي بعد أيام من قطع مسلحين تابعين لمحور تعز للشوارع والطرقات واقتحام مبنى المحافظة والاعتداء على الموظفين، إضافة إلى اشتباكات في خط الضباب.

ويسطر الان الهدوء الحذر على مدينة تعز بعد الاشتباكات المسلحة بين مسلحين يتبعون القياديين في المقاومة الشعبية غدر الشرعبي، وغزوان المخلافي.