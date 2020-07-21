شكرا لبحثكم عن خبر غارات للتحالف تفشل وصول تعزيزات حوثية إلى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية استهدفت من خلالها تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى جبهات نهم.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد أسفرت الغارات عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

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أعلنت قوات الجيش الوطني، امس الأثنين، إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في جبهة “نهم” شرقي صنعاء.

وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الشرعية ، فقد لقي 12 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، امس الاثنين، بنيران الجيش الوطني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة “نجد العتق” إلا أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.