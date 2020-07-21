شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. التصدي لتسلل حوثي في جبهة مريس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القوات الجنوبية والمشتركة تفشل قبل قليل محاولة تسلل للمليشيات الحوثية باتجاه القطاع الغربي لجبهة مريس مواقع وينان و الزيلة، وقد تم التعامل مع عناصر المليشيات التي حاولت التسسل حسب قواعد الإشتباك، وسقوط قتلى وجرحى بين أوساطهم. تفاصيل أكثر في وقت لاحق. Advertisements #معركة_قطع_النفس #المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي

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