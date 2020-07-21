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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اول تعليق للشرعية على التدخل العسكري التركي في اليمن وتحدد موقفها من تواجد قوات تركية ضخمة في خليج عدن

2020/07/21 الساعة 06:19 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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