شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى نجمة مسلسل باب الحارة بدور فوزية وأم بدر رسالة مؤثرة للجمهور بعد خضوعها يوم أمس لعمل جراحي اسعافي لاستئصال المرارة في احدى مشافي العاصمة السورية دمشق.

وقالت شكران في الرسالة بأنها أضحت بصحة جيدة وشكرت كل من اطمأن على صحتها سواء بالاتصالات الهاتفية أو بارسال باقات الورود وأكدت على انها ستعود لتصوير مشاهدها المتبقية من عملها المقبل شارع شيكاغو في أقرب وقت.

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وعلقت فوزية باب الحارة على المقطع الصوتي الذي ظهرت فيه على احدى الاسرة الخاصة بالمستشفى بقولها: “شكراً للجميع بإسم خالتي شكران غمرتونا بمحبتكم وبورودكم ومشاعركم عبر الإتصال أو المسج حرصاً على سلامتكم وعدم التجمعات ما كان في زيارات بالمشفى. تمنياتنا بالصحة للجميع (عملية إستئصال مرارة) كل مُر مَر…..وسيمر”