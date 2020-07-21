شكرا لمتابعة خبر عن مظاهرة نسائية في العاصمة صنعاء .. احتجاجا على قرار الحوثيون بحجز اموال شركات وهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتشدت مئات النساء في العاصمة صنعاء، امس الإثنين، في تظاهرة ضد قرار حوثي بشأن شركات الأسهم الوهمية؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر ، أن النساء خرجن في مسيرة رافضة لقرار بنك صنعاء بشأن توقيف أرصدة تلك الشركات.

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واشارت المصادر إلى أن النساء عبرن في التظاهرة التي نظمنها أمام مكتب النائب العام المعين من مليشيا الحوثي بصنعاء، عن اعتراضهن على هذا القرار.

وكانت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بصنعاء، وجهت كافة شركات وشبكات الصرافة بحجز أموال تسعة أشخاص و شركات للأسهم الوهمية.

وقضى التوجيه بحجز أموال وحسابات عدد من الأشخاص والشركات الوهمية، التي أثير الجدل حولها خلال الأيام الماضية.

ومنذ أكثر من خمس سنوات حرب؛ ظهرت شركات عدة بصنعاء وبعض العواصم العربية والاسلامية، و زادت مؤخراً ووقع ضحاياها المئات من اليمنيين بحيث خسروا رؤوس الأموال بمجملها بعد أن امنتهم هذه الشركات الوهمية بمكاسب جيدة في بادئ الأمر؛ ما جلب الاطمئنان لهم ودفعهم لجلب المزيد من المستثمرين بإغراء أن من سيأتي بمستثمر سيحصل على نسبة من الأرباح كعمولة بطريقة "الشجرة"، وبمجرد أن يرتفع عدد المستثمرين ويزداد رأس المال تتبخر هذه الشركات، وكأن شيئا لم يكن، فيما يكون الكثير من المستثمرين قد باعوا كافة مدخراتهم و ذهب نسائهم ودفعوا باقاربهم للمساهمة بأموالهم في هذه الشركات.