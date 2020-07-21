شكرا لمتابعة خبر عن من صعدة الى مشارف العاصمة صنعاء .. معلومات جديدة عن تحركات واقامة زعيم الحوثيون عبدالملك الحوثي ومن هم المسموح لهم بلقاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من دائرة زعيم الحوثيون عن مكان تواجد عبدالملك الحوثي وتنقلاته .

وأفادت المصادر إلى أن عبدالملك الحوثي اتخذ من محافظة عمران القريبة من صنعاء مقرا له خلال الفترة الأخيرة دون علم أحد من قيادات جماعته.

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وبحسب المصادر فإن مكان الحوثي لا يعرفه إلا الدائرة المقربة منه فقط وعددهم قليل جدا.

وأكدت المصار بأن الحوثي يتنقل بين محافظتي عمران وصعدة في مواكب مدنية متفرقة حتى لايلفت النظر يسبقها سيارات مدنية أيضا.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثي يستخدم بيوت القيادات السياسية التابعة للشرعية والتي سيطرت عليها جماعته كسكن له ولاسرته كما تفعل جميع قيادات الصف الأول من الحوثيون.

وذكرت المصادر بأن الحوثي لا يستخدم أي نوع من الهواتف أو شبكات الاتصال خوفا من التعرف عليه من قبل المخابرات السعودية.

ويجدر الاشارة إلى أن الحوثي لا يلتقي بأحد من قيادات جماعتة -خارج دائرته الضيقة- الا عبر الشاشات أو عبر وسطاء ممن يثق فيهم.

وعن الدائرة الضيقة لعبدالملك الحوثي قالت المصادر بأن القيادات الحوثية التي يسمح لها بلقاء زعيمها هم أبو علي الحاكم ومدير مكتبه مهدي المشاط وأحمد حامد ووزير الداخلية في حكومة الحوثيون عبدالكريم الحوثي وعدد قليل جدا من المعاونين له بالاضافة إلى إخوانه.