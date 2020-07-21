أحمد الجار الله: العرب لن يسمحوا لإيران في العراق واليمن والأن تركيا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

أكد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، أن التحرك المصرى لحماية أمن ومساعدة الدولة الليبية تحرك مؤيد من السياسة الدولية ومن دول هامة مطلة على مياه المتوسط، موضحا أن العرب لن يسمحوا لإيران في العراق واليمن والأن تركيا في ليبيا.



وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر:" التحرك المصري لحمايه أمنها القومي ولمساعدة الدوله الليبية هو تحرك مؤيد من السياسة الدولية ومن دول مهمه مطله علي مياه المتوسط ثم أن العرب لن يسمحوا لأيران في العراق واليمن والأن تركيا في ليبيا الارض العربية منتهكه من إيران وتركيا وهي دول غزو وتخريب".

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وكان أعلن مجلس النواب، الموافقة خلال الجلسة العامة السرية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وتفاعل رواد موقع تويتر مع هاشتاج "كلنا الجيش المصرى" حيث أيدوا تلك الخطوة لحماية الأمن القومى المصرى والمخاطر التي تواجهه، حيث مصطفى:" هناك دول تمتلك المال، إنما نحن نمتلك رجالا لا تقدر بمال الدنيا، الجيش المصري خير اجناد الأرض"، وكتبت أمل :" أطلب ياريس هتلاقي 100مليون فدائي فوضناك لحماية الأمن القومي المصري فالداخل والخارج".