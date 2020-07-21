اليونيسيف ترفض نقل سعة أطفال بحاجة طارئة للسفر للخارج وتهدد بوقف أنشطتها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أشادت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة اليمنية صنعاء، بالخطوة الأممية التي قامت بها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، عقب ارسالها أمس الأحد لطائرة خاصة من أجل اجلاء طفلة إحدى موظفات صندوق الطفولة التابع ايضاً للأمم المتحدة.

وحظيت هذه الخطوة بترحيب عدد كبير من الناشطين اليمنيين، خاصة وانها تأتي للمرة الثانية، حيث سبق لمنسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي وأن ارسلت قبل نحو شهرين طائرة خاصة إلى مطار صنعاء الدولي لنقل سائقها الخاص إلى خارج اليمن بسبب إصابته بكورونا.

وتأتي اشادة الصحة وترحيب الناشطين من واقع السخرية على الدور السلبي الذي تمارسه الامم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن، سيما في ظل تجاهل الأمم المتحدة نداءات الاستغاثة المتكررة من صنعاء لرفع الحصار عن مطار صنعاء وتفعيل الجسر الجوي الذي جرى الاتفاق حولة قبل ما يزيد عن عامين، من اجل نقل الحالات المرضية الحرجة التي توفي عدد كبير منها الى اليوم.

ومن بين آلاف الأطفال اليمنيين الذين يعانون أمراضاً مستعصية ويستدعي الحال سفرهم إلى الخارج، اختارت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة طفلة الموظفة الأممية لإجلائها، والمخزي جداً أن ترفض المنظمة “الانسانية” إجلاء سبعة أطفال مصابين بأمراض أشد فتكاً ضمن الطائرة الخاصة التي وصلت الى مطار صنعاء الدولي.

حيث وجهت وزارة الصحة مذكرة إلى منسقة الشئون الإنسانية، أعربت فيها عن أملها في أن يتم نقل الحالات السبع الطارئة جداً، إلى جانب الطفلة التي تم إرسال طائرة خاصة لأجلها، غير أن اليونيسيف رفضت طلب الوزارة وهددت بوقف أنشطتها في اليمن إن أصرت على نقل الأطفال السبعة إلى الخارج.