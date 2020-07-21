شاهد : ضبط اول شحنة اسلحة تركية في اليمن كانت بطريقها الى العاصمة (صورة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوة عسكرية في محافظة الضالع مسدسات كاتمة الصوت، أثناء محاولة تهريبها ضمن شحنة قات، إلى مدينة عدن. وذكرت مصادر أمنية أن كتيبة عسكرية يقودها طاهر مسعد، ضبطت مسدسات كاتمة للصوت، بعد إخفائها داخل سيارة محملة بالقات. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! Advertisements ’’الأرصاد الجوية‘‘ يصدر ‘‘تحذير هام وخطيرة’’ لكافة ’’المواطنين’’ قبل قليل حول هطول متوقع ‘‘لأمطار غزيرة وشديدة‘‘ في عدات محافظات خلال 24ساعة القادمة ’’بمشيئة الله تعالى‘‘ شاهد .. الإعلامية غادة مصلي على ’’شباك غرفتها‘‘ لحظة وصول عريسها (فيديو) شاهد : برلمانية ترقص رقصة غريبة .. بعد إقرار قانون يدعم المتضررين من كورونا شاهد : محمد الموسى اقتحم الحمام على نانسي عجرم.. افتراء جديد على المغدور في قبره بعدما غيرت عائلته تصريحاتها (فيديو) شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !! موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأوضحت المصادر أن المتهمين كانوا ينوون تهريب المسدسات إلى مدينة عدن، لافتة إلى أنها مصنوعة في تركيا.

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