شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مُدن وادي وصحراء حضرموت أمطاراً متفاوتة الغزارة أدت الى جريان السيول وتضرر جزئي لعدد من البيوت وخيام النازحين.

وقالت مصادر محلية، إن هطول الأمطار استمر لقرابة الساعتين متفاوتة الشدة بمدينتي سيئون وشبام التي تضررت فيها بعض المنازل بشكل طفيف.

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شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

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وأحدثت الامطار أضرارا في أسطح مدينة شبام التاريخية والكثير من البيوت الطينية القديمة ومع شدة الامطار الرعدية والرياح بلغت البيوت المتضررة اكثر من 40 منزلا اصيب بغرر من السطوح ادى الى تسرب المياه الى داخل المنازل.

كما تسبب السيول بأضرار في مخيمات النازحين في منطقة مريمة بمدينة سيئون مركز وادي حضرموت، وفقا للمصادر .

وحذرت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت جميع المواطنين السيول، وأكدت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور مجاري الأودية خلال الساعات القادمة.

وتوقعت الغرفة في بيان لها تأثر محافظة حضرموت الوادي والصحراء والهضاب وأجزاء من السواحل الشرقية من جراء هطول أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة.