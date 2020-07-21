شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكك ناشطون وإعلاميون، في صحة ما ورد عن الديوان الملكي بالسعودية حول تدهور صحة الملك سلمان، مؤكدين أن ما تم الإعلان عنه يأتي لتهيئة الأجواء لصعود الأمير محمد بن سلمان إلى العرش.

واتهم قطاع كبير من المغردين ولي العهد السعودي بأنه يسابق الزمن للصعود إلى العرش، قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية التي من المتوقع أن يخسرها ترامب (حليف بن سلمان) لصالح المرشح الديمقراطي جون بايدن.

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ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

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وتساءل أستاذ الأخلاق السياسية بجامعة قطر محمد المختار الشنقيطي على حسابه في تويتر: هل بدأ ترحيل الملك سلمان عن قصر اليمامة، قبل رحيل ترامب عن البيت الأبيض؟!.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن يوم امس نقل الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.