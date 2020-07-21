حضرموت: سيول الأمطار تقطع الشوارع وتلحق أضرارًا بالمنازل الطينية

شهدت، مديريات بوادي وصحراء محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الاثنين، أمطارًا غزيرة، تدفق معها السيول في الأودية، استمرت نحو ثلاث ساعات.

وقال سكان لـ"يمن شباب نت"، "إن أمطارًا غزيرة شهدتها مديريات شبام وسيئون، وضواحي مديرية تريم، مساء الاثنين".

وأضافو: "إن السيول التي تدفقت، أدت إلى قطع الشوارع الرئيسية، وألحقت أضرارًا في بعض المنازل الطينية، وكذا البنية التحتية".

وحذر أرصاد حضرموت في وقت سابق، من هطول أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة، تتأثر بها محافظة حضرموت الوادي والصحراء والهضاب وأجزاء من السواحل الشرقية .

وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة في عبور مجاري الأودية المنقولة من المرتفعات الساحلية الشرقية والوسطى والهضاب والوديان.