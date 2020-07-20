شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسماء الطلبة المقبولين بكلية الشرطة حضرموت الدفعة الثانية.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر الخليج 365 كشف بأسماء الطلبة المقبولين بكلية الشرطة حضرموت الدفعة الثانية جامعيين (القسم الخاص) من أبناء محافظة حضرموت - قيادة المنطقة العسكرية الثانية.



كما ننشر أسماء الطلبة المقبولين بكلية الشرطة حضرموت الدفعة الثانية ثانوية عامه (القسم العام) ، والقسم الخاص من أبناء محافظة حضرموت - الوادي والصحراء.

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