شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في عدن يناقش قضايا الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة عدن، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئوون النقل البري، علي محروق، عدد من القضايا ذات الصلة بأوضاع الهيئة وفروعها بالمحافظات والصعوبات التي تواجه عملها .

Advertisements واستمع الإجتماع الى شرح موجز حول نشاط وعمل الإدارات والحلول المقترحة لمعالجة الصعوبات . وفي الإجتماع ثمن محروق الجهود المبذولة من القائمين في سبيل تطوير عمل الهيئة ودعمهم ومساندتهم لمهام المناطة بعمل الهيئة وكل من شانه الارتقاء بسير خطة الهيئة والحفاظ عليها وعلى حقوق موظفيها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع في عدن يناقش قضايا الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.