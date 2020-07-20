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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الكهرباء يبحث مع نظيره المصري مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمد العناني، اليوم الإثنين، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور، محمد شاكر، مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في مجال الطاقة المتجددة وكيفية تحسين كفاءة الطاقة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وفي اللقاء، أشاد وزير الكهرباء بالإنجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء بمصر وبالخبرات والكفاءات المصرية في هذا الجانب .. مشيراً إلى رغبة بلادنا الاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة والتي تعرضت للتدمير بسبب الحرب .
بدوره أكد الوزير المصري على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تربط البلدين الشقيقين .. مبدياً إستعداد وزارته لتقديم كافة المساعدات والدعم الفني في المجالات التى يحتاجها قطاع الكهرباء في اليمن وكذا إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الطاقة والتدريب، والبدا في تنظيم دورات تدريبية أونلاين خلال 4 أسابيع
وأقر اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على إحتياجات بلادنا والإستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير منظومة الكهرباء في اليمن.
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