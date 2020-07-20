شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : هذا مايحدث الان في سيئون (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد الان مدينة سيئون محافظة حضرموت شرق البلاد سيول جارفة جراء هطول امطار غزيرة.



وحصل التنمية برس على صور يظهر فيها امطار غزيرة على سئيون ومدن وادي حضرموت.



ويظهر في الصور سيول تغرق شوارع المدينة الرئيسية والفرعية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات ”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : هذا مايحدث الان في سيئون (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.