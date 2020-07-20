شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ساره.. يمن موبايل تزيح الستار عن خدمة جديدة انتظرها اليمنيين لسنوات طويله.. وعامر هزاع يعبر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سباق مع الزمن تواصل شركة يمن موبايل للهاتف تحديث وتطوير برامجها التشغيلية وتحسين جودة خدماتها المقدمة للجمهور وتنويع مختلف العروض لتلبي رغبات زبائنها في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي تصريح لوسائل الاعلام عبر المهندس عامر محمد هزاع المدير التنفيذي للشركة عن سعادته الكبيرة بالنجاحات التي حققتها الشركة في مختلف المجالات الفنية والمالية والادارية والتجارية وكذا التحسن الملحوظ في الأداء خلال العام المنصرم، الامر الذي سينعكس ايجاباً على اداء الشركة وتحسين جودة خدماتها بما يعزز من مكانة الشركة لدى مختلف فئات المجتمع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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مؤكداً ان الشركة عملت على تطوير خدماتها من خلال أتمتة كافة الاعمال والخدمات الانظمة لتسهيل عمليات الاشتراك والالغاء في الخدمات مباشرة من قبل المشترك بالاضافة لتفعيل الرسائل التنبيهية الخاصة بأرصدة جميع الباقات المتنوعة قبل انتهائها ليكون كافة المشتركين على اطلاع كامل بحجم استهلاكهم وحاجتهم للتجديد او التسديد للخدمات أولاً بأول ودون الحاجة الى الرجوع لمراكز الخدمة.



واضاف، ان الشركة مستمرة في عمليات التحديث والتطوير للأنظمة وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الادارة وبحسب ما تقتضية الحاجة ومصلحة الشركة ، لتكون مواكبة لكل ما هو جديد في الجانب التقني والفني ، بالاضافة اننا عملنا على تنويع المزيد من العروض لتلبية تطلعات المشتركين سواء المشتركين في باقات الدفع المسبق او الفوترة ، ايماناً منا بالاهتمام بمشتركينا كونهم مصدر النجاح للشركة.

مشيراً ان العمل مستمر في تحسين جودة الشبكة في العديد من المدن والمديريات والقرى في مختلف محافظات الجمهورية بالرغم من كل العراقيل والصعوبات التي تواجه الشركة وقطاع الاتصالات عموما، نتيجة استمرار العدوان على بلدنا واستهداف مواقع الشركة في عدة مناطق حيوية ذات كثافات سكانية كبيرة وآخرها استهداف مواقع الشركة في محافظة صعده وصنعاء وعمران ، بالاضافة للحصار الجائر المفروض على قطاع الاتصالات ، ما ادى لخلق صعوبات في سرعة تحسين أداء الشبكة وضاعف من معاناة ابناء المجتمع في تلك المناطق المستهدفة.

وحول الشائعات والاتهامات للشركة بمصادرة الارصدة على المشتركين ، أكد الاخ المدير التنفيذي عن عدم صحة تلك المعلومات وأنها مجرد شائعات وادعاءات مغرضة لتشوية سمعة الشركة، وأن لا أساس لها من الصحة، كون اغلب من يكتبون عن هذه الادعاءات لم يقوموا بزيارة مقرات الشركة للاطلاع على فواتيرهم التفصيلية بأنفسهم، حيث وقد سبق أن أعلنا أنه من حق أي مشترك الحصول على فاتورته التفصيلية من اقرب مركز خدمة للتأكد من صحة البيانات والعمليات الحسابية لاستهلاكه، مؤكداً ان كافة حسابات المشتركين تعمل عبر أحدث الانظمة الآلية ذات الموثوقية والاعتمادية العالية والمشهود لها بالدقة في الاحتساب الآلي من كبريات الشركات العالمية، والمعمول بها في الكثير من شركات الاتصالات في مختلف أنحاء العالم، نافياً وجود أي تدخل يدوي في أي عملية حسابية لأي مشترك، داعياً أي مشترك لديه أي استفسار او تساؤل اوشكوى الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 121 مجاناً، وللاستفسار عن رصيد الفاتورة او الباقات ارسال كلمة رصيد او الاتصال مجاناً على الرقم 188 .

كما دعى الاخوة المواطنين الى عدم الانجرار وراء تلك الشائعات التي ينشرها البعض من وقت لآخر لغرض تشويه سمعة الشركة والتشكيك في مصداقيتها أمام جمهورها ، الذي نعتز بثقتهم كثيرا، ونحرص على مصداقيتنا معهم في مختلف الظروف.