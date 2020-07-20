شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من رئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي .. توزيع كسوة العيد لـ (400) طفل بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص



تحت شعار الكويت بجانبكم وبعطاء سخي من رئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي المستشار جابر العنزي دشنت منظمة الإرتفاع للبيئة والتنمية الإنسانية اليوم في مدينة تعز اليمنية مشروع كسوة عيد الأضحى المبارك 2020 لعدد 400 طفل . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وفي توضيح للدكتورة ارتفاع القباطي عضو الاتحاد العربي للتضامن الإجتماعي منفذة المشروع والمشرفة عليه ان المشروع سيستهدف اطفال الأسر المتضررة اقتصاديا من الحرب والأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة .

وقدمت القباطي الشكر الجزيل للمستشار العنزي رئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي على هذة اللفتة الكريمة تجاه أطفال اليمن وإحساسهم بما يعانيه أطفال اليمن ووقوفهم إلى جانب إخوانهم اليمنيين وإستشعارهم بقسوة الظروف التي يمر بها من تضرروا بفعل الحرب والحصار وأن هذا ليس بجديد على الأشقاء في دولة الكويت وأن دعم الكويت حكوما وشعبا لإخوانهم اليمنيين مشهود له منذ زمن بعيد وفي أزمات اليمن المتعددة .

وفي ظل المخاوف من جائحة كورونا وتجنبا من المخاطر الناتجة من الزحام فقد رافق التوزيع تطبيقا للإحترازات الإحترازية والعمل على خطة مسبقة تضمن عدم حدوث الزحام وذلك من خلال طباعة كروت للمستفيدين وتوزيعهم على مجموعات بحيث كل مجموعة يتم زيارتها لمكان الصرف في فترات زمنية محددة ،كما انه يوجد فريق توعوي ولجنة نظام ترافق عملية الصرف تعمل على تحديد المسافات الآمنة ورش للمعقمات .