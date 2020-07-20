شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمريكا تفاجئ رئيس الشيشان بعقوبات والأخير يرد بطريقة المافيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثني، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وجاء ذلك بسبب تورطه فى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى جمهورية الشيشان؛ حصلت منذ أكثر من 10 سنوات، بما فى ذلك عمليات تعذيب وإعدام خارج السلطة القضائية، لافتا إلى أن العقوبات التى تتمثل فى منع الدخول إلى أراضى الولايات المتحدة، تستهدف كذلك زوجة قديروف وابنتيه.

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ومن جانبه رد رئيس الشيشان على طريقة المافيا كما وصف البعض طريقته؛ حيث نشر قديروف صورة له عبر صفحته على موقع ”تيليغرام“، وظهر فيها واقفا في غرفة لتخزين السلاح.

كما علق قديروف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فكونتاكتي“، ”حسنا، حتى لو كنت مئة مرة من منتهكي حقوق الإنسان، كيف تفسرون العقوبات المفروضة على … زوجتي وبناتي؟ ما الجرائم التي ارتكبوها ومن الذين انتهكت حقوقهم؟ لا يوجد لديكم رد على هذا السؤال".