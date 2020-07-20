وزارة الصحة تطالب منظمة الصحة العالمية بسرعة نقل الاف المرضى الى الخارج لتلقي العلاج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجه وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، اليوم الإثنين، مذكرة رسمية الى ممثل منظمة الصحة العالمية، اشار فيها الى ما يعانيه الاف المرضى اليمنيين منذ بداية العدوان والحصار الجائر على اليمن، نتيجة لعجزهم عن السفر الى الخارج لتلقي العلاج.

وطالب الوزير المتوكل بسرعة تنفيذ الاتفاق الذي جرى قبل ما يزيد عن عامين بشأن مشروع الجسر الجوي لنقل الحالات الإنسانية ومعالجتها، لافتاً الى أن اجمالي من تم نقلهم عبر المشروع بلغ 30 مريضاً فقط بينما لا يزال الالاف من الحالات المستعصية في انتظار سفرهم الى الخارج.

ودعا الى سرعة استئناف رحلات الجسر الجوي الانساني، مشدداً على ضرورة تعامل المنظمة بجدية مع هذه القضية التي ترتبط بحياة المرضى، مؤكداً في الوقت ذاته بأن العديد من المسجلين في الكشوفات الموجودة لدى المنظمة قد فارقوا الحياة وهم في انتظار العلاج.

وكان وزير الصحة وجه امس الاحد مذكرة شديدة اللهجة إلى ممثل الصحة العالمية في صنعاء الدكتورة ألطاف موساني بشأن إهمال المنظمة للمرضى اليمنيين في الأردن وعدم الجدية فيما يخص الجسر الجوي.

وقال المتوكل في رسالة حصل عليها “الخليج 365” أن الوزارة تلقت رسالة من رئيس اللجنة الطبية العليا تفيد بأن منظمة الصحة العالمية مارست وتمارس مع اللجنة التسويف وعدم الجدية في تنفيذ مشروع الجسر الجوي.

وأضاف أن المرضى اليمنيين يعانون في الأردن من الإهمال وهضم حقوقهم وقد وصلت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص من المبتعثين ومرافقيهم وتم احالتهم إلى منظمة الصحة ولم يجدوا اذناً صاغية لتلك المظلمات.

وكانت وزرة الصحة اتفقت مطلع العام الجاري على اطلاق الجسر الجوي للحالات المرضية المستعصية ولم يتم سوى رحلة واحدة لعدد سبعة مرضى بتاريخ 3 من فبراير الماضي.

كما تتعرض المنظومة الصحية في البلاد لمزيد من المخاطر جراء جائحة كورونا والكثير من الأوبئة في ظل اغلاق مطار صنعاء الدولي واحتجاز سفن المشتقات النفطية لأكثر من 120 يوم.