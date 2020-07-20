شكرا لمتابعة خبر عن إعلان سعودي مرتقب .. توافق اممي لتغيير الهيكل السياسي في الشرعية .. والبركاني رئيساً للجمهورية ( تفاصيل حصرية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية، عن مغزى استدعاء الرياض لرئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، لافتا إلى عزم السعودية على تغير الهيكل السياسي في الشرعية.

وأفاد المصدر، إن المملكة استدعت البركاني بهدف الترتيب لعزل الرئيس هادي من السلطة وتنصيب البركاني خلفًا له، مشيرًا إلى السعودية تحاول تقديم البركاني على أنه المنقذ المخلص القادر على حلحلة الأزمة اليمنية وإخراج البلاد من عنق الزجاجة.

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وبين، أن اختيار السعودية للبركاني يأتي لعدة غايات، من بينها، امتصاص الغضب الشعبي في الشارع اليمني المؤيد للشرعية بعد عزل الرئيس هادي، الذي أضحى أقل شعبية بعد متوالية الفشل المتكرر في إدارة الأزمة اليمنية.

والأهم من ذلك _بحسب المصدر_ تريد السعودية تقليم اظافر حزب الإصلاح من سد الفرغ الرئاسي بشخصية وازنة من حزب المؤتمر، للحيلولة دون وصول الفريق علي محسن الأحمر إلى السلطة، بعد إزاحة هادي، ولاسيما أن الرياض بدات تشعر بالقلق من تطلع حزب الإصلاح إلى تولي الأحمر رئاسة الجمهورية، كما بدا ذلك واضحا من خلال الصخب الإعلامي الذي كرسته وسائل الاعلام التابعة للحزب خلال الأيام الماضية، في الإشادة بدراسة أمريكية صدرت مؤخرا، أشارت إلى أن الفريق الأحمر هو الشخصية السياسية اليمنية المؤهلة لتصدر المشهد ودخول صنعاء.

إلى جانب أن المملكة تسعى من خلال تهيئة المناخ أمام البركاني، تقليص نفوذ الإصلاح داخل الشرعية، بهدف الالتفاف على مشروعية أي محاولة لاستدعاء دور عسكري من المحور القطري_التركي في الملف اليمني. وفقا للمصدر ذاته.