شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الفلكي اليمني محمد عياش ، ان الحسابات الفلكية تؤكد ان يوم الأربعاء 22 يونيو ، هو أول أيام العشر من ذي الحجة ، ويُصادف يوم عرفة الـ9 من ذي الحجة ، مع يوم الخميس 30 يونيو ، لِيكون يوم الجمعة الموافق 31 يونيو ، هو أول أيام عيد الأضحى المُبارك 1441هـ .

وكانت السعودية قد اعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 في مرصدي سدير وتمير ، وبذلك يكون يوم غد الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة.

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فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

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وعليه تكون وقفة ’’عرفة ‘‘ الخميس 30 تموز وعيد الأضحى الجمعة 31-يونيو-2020م .