شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو .. فضيحة مدوية لطارق صالح على الهواء مباشرة وفي قناة اليمن اليوم لن تتخيل الجُرم الصادم الذي ارتكبه به الأخير بحق راعي أغنام في الساحل الغربي؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت مكالمة هاتفية لأحد مواطني الساحل الغربي لقناة اليمن اليوم ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلا واسعا في اليوتيوب بعد إتهام ’’المتصل‘‘ لطارق عفاش بأنه سرق أغنامه.

جاء ذلك عبر إتصال هاتفي لقناة اليمن اليوم من أحد مواطني الساحل الذي شارك في برنامج مع الجمهور الذي يقدمه الإعلامي فارس الصليحي وإتهم فيه طارق عفاش بأنه أخذ أغنامه عنوة .

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وقال المتصل الذي يدعى’’ابو غلا‘‘ أن طارق عفاش وأثناء مروره في أحد الطقوم العسكرية أمر بأخذ أغنامه ، مشيرا إلى أنه طالب بإعطاءه قيمة أغنامه لكنه رفض وذهب ولم يعطيه شيء.

وإتهم المواطن ’’أبو غلا‘‘، طارق عفاش، بأنه لص يقوم بسرق الأغنام على البسطاء والمعدمين من أبناء تهامه .

وحظيت حادثة سرقة الأغنام من قبل ’’طارق عفاش‘‘ بإهتمام واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، واصفين هذه الحادثة بأنها تمثل إهانة كبيرة ’’لطارق عفاش‘‘ الذي كان الشعب يعول عليه في الدفاع عن المواطن اليمني وليس سارقا لأغنامه وممتلكاته.

ووصف ناشطون آخرون تصرف طارق وسرقته لأغنام المساكين من أبناء الساحل بأنه يمثل نموذجا بسيطا للإرث العائلي الذي توارثته عائلة عفاش ابتداء من الرئيس الراحل حتى طارق صالح.

يذكر أن طارق صالح يندقوم باعمال نهب وسطو على اموال البسطاء ، وهو القائد الفعلي لألوية حراس الجمهورية التي أنشاتها الإمارت في الساحل الغربي ، وعمدت من خلالها الى طعن الشرعية المعترف بها دوليا من الظهر والتخطيط للإنقلاب عليها علنا وعلى مرأى ومسمع من العالم.