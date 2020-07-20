شكرا لمتابعة خبر عن فضيحة كبرى وخطأ لا يُغتفر .. مصر تهين معين عبدالملك وناشطون يطالبون بمحاكمته بتهمة التفريط بالسيادة الوطنية ( صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض رئيس وزراء حكومة الشرعية معين عبدالملك ووفده المرافق له المكون من بعض الوزراء لإهانة شديدة من قبل النظام المصري وبشكل لا يمكن تبريره بالمطلق وفق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي .

ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم الشديد من تعرض مسؤولين يمنيين في الشرعية للإهانة من قبل النظام المصري مطالبين بإحالة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة التفريط بالسيادة الوطنية .

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وفي الوقت الذي يقضي البروتوكول الدبلوماسي بجعل علم الدولة الضيفة خلف المسؤول الموفد من قبلها لا سيما الشخصيات البارزة في الحكومة كرئيس الوزراء والوزراء، إلا أن الخارجية المصرية أهانت حكومة معين عبد الملك ضاربة بكل الأعراف الدبلوماسية عرض الحائط، حيث خلى مكان معين عبد الملك أو خلفيته من وجود العلم اليمني.

الإهانة الأكبر حدثت عند استقبال وزيرة المغتربين المصرية نبيلة مكرم لوزير المغتربين في حكومة الشرعية علوي بافقيه ، حيث لم يكتف المصريون بعدم وضع العلم اليمني خلف الوزير بافقيه بل وضعوا علم السعودية مكانه.