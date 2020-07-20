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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: لحظة القبض على المتورط في قتل رجل الأعمال فهيم صالح وتقطيع جثته بالمنشار.. و”مفاجأة” بشأن علاقته بالضحية

في ظل الجهود المبذولة من قبل السلطات الأمريكية لضبط المتورط في قتل رجل الأعمال فهيم صالح في شقته بحي مانهاتن الشهير، كشفت التحقيقات مؤخرًا عن تورط المساعد الشخصي للمليونير في قتله وتقطيع جثته.

منشار كهربائي

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن كاميرات المراقبة رصدت المساعد الشخصي لرجل الأعمال خلال خروجه من أحد المتاجر حامًلا منشارًا كهربائيًا قبل وقوع الحادث، حيث قامت السلطات باعتقاله لاستجوابه والتحقيق معه.

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وفي بيان لها أكدت شرطة نيويورك أنه تم إلقاء القبض على تيريس هاسبيل ، 22 عامًا، واتهم بالقتل من الدرجة الثانية، لفهيم صالح، ٣٣ عامًا، في شقته، حيث عثرت شقيقته على جثته خلال زيارتها له.

قطع رأسه وأطرافه

يُذكر أن الجاني قام بتقطيع جثة فهيم صالح مستخدمًا منشارًا كهربائيًا، حيث قطع رأسه وأطرافه ووضعها في أكياس بلاستيكية، ويعتقد المحققون أنه حاول إخفاء أدلة الجريمة، لكنه فشل في ذلك، وفر من السلم الخلفي للمنزل الذي يقدر ثمنه ب ٢.٢ مليون دولار.

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