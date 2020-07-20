تعز: توجيه بضبط متقطعين لسيارات المشتقات النفطية بجبل حبشي

وجه مدير عام مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز فارس المليكي، الاثنين، بضبط عناصر متورطة في التقطع لسيارات تحمل المشتقات النفطية.

كما وجه المليكي مدير شرطة المديرية بمنع مرور السيارات المحملة بالمشتقات النفطية (بترول-ديزل) من المرور من نقطة مفرق جبل حبشي باتجاه طريق المنعم.

وأوضح في مذكرة وجهها لمدير الشرطة- حصلها "يمن شباب نت"- أن عبور السيارات من وسط المديرية تسبب في ظهور انفلات أمني على امتداد الطريق وقيام البعض بالتقطعات على الخط العام وفرض جبايات.

وبحسب المذكرة، فإن زيادة ظاهرة التقطاعات تسببت في حوادث أمنية جنائية. موجهًا الشرطة بضبط المتقطعين وتحمل مسؤولية عدم تنفيذ ذلك.

