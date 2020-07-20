وزارة التربية تناقش إمكانية بدء العام الدراسي في سبتمبر المقبل

ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم الاثنين، مع مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة، إمكانية بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل في حال توفرت الظروف المناسبة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ارتباط بدء العام الدراسي، بتقارير منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا والتي أفادت بأن الجائحة وصلت ذروتها، وبالتالي فإنها مرشحة للانحسار خلال أغسطس القادم.(وفق وكالة سبأ)

وأشار الوزير لملس، إلى التحديات التي واجهت العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتجاوزها ونجت في استمرار التعليم من خلال مشروع التعليم عن بعد والمنصة الإلكترونية.

واستعرض مدراء مكاتب التربية بالمحافظات المحررة الاستعدادات والتحديات التي تواجه التعليم في محافظاتهم، مطالبين بضرورة توفير الكتاب المدرسي وفتح باب التوظيف أو التعاقد لتغطية العجز الحاصل في المعلمين.

