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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يناقش مع مدير منظمة فرنسية جهودها ومشاريعها بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، مع مدير منظمة التكافل الفرنسية السيدة جوليت، جهود ومشاريع المنظمة في الحديدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد المحافظ طاهر، بجهود ومشاريع المنظمة التي تساهم في التخفيف من معاناة سكان الحديدة .. داعياً المنظمة إلى تكثيف جهودها ومشاريعها بما يلبي احتياجات أبناء المناطق المحررة والنازحين في المخيمات.
من جانبها استعرضت مدير المنظمة جوليت، مشاريع المنظمة في مجال المياه والصرف الصحي، وكذا مشاريع المنظمة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة.
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