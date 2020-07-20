باعوم يبحث مع وزير الصحة المصري التدريب الصحي وزيادة المنح الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اتفق وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم اليوم مع نظيره المصري، الدكتورة هالة زايد، على نقل الخبرة المصرية في علاج فيروس كورونا للجانب اليمني، وذلك من خلال إمداد اليمن ببروتوكولات العلاج المتبعة لعلاج المصابين.



وبحث الوزيران إمكانية زيادة الفرص التدريبية للأطباء اليمنيين في مصر، حيت تم الاتفاق على زيادة عدد الملتحقين من الأطباء اليمنيين بنظام الزمالة المصرية من خلال تقديم منح تعليمية بحيث يتم تدريبهم بالمستشفيات المصرية المعتمدة.

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يأتي ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له لمصر، وعقد اجتماعات تنسيقية بين الوزارات المعنية في البلدين، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

ووجه الدكتور باعوم الشكر لوزيرة الصحة والسكان لما تقدمه من رعاية صحية لليمنيين المقيمين على أراضيها، فضلًا عن تيسير لعلاج المرضى اليمنيين بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى زيادة عدد الرحلات العلاجية إلى مصر.

وعقب الاجتماع، عقدا الوزيران مؤتمرًا صحفيًا، أكدا خلاله على التعاون الدائم والمستمر بين البلدين في مجال الصحة.