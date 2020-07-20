- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باعوم يبحث مع وزير الصحة المصري التدريب الصحي وزيادة المنح الطبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اتفق وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم اليوم مع نظيره المصري، الدكتورة هالة زايد، على نقل الخبرة المصرية في علاج فيروس كورونا للجانب اليمني، وذلك من خلال إمداد اليمن ببروتوكولات العلاج المتبعة لعلاج المصابين.
وبحث الوزيران إمكانية زيادة الفرص التدريبية للأطباء اليمنيين في مصر، حيت تم الاتفاق على زيادة عدد الملتحقين من الأطباء اليمنيين بنظام الزمالة المصرية من خلال تقديم منح تعليمية بحيث يتم تدريبهم بالمستشفيات المصرية المعتمدة.
يأتي ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له لمصر، وعقد اجتماعات تنسيقية بين الوزارات المعنية في البلدين، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.
ووجه الدكتور باعوم الشكر لوزيرة الصحة والسكان لما تقدمه من رعاية صحية لليمنيين المقيمين على أراضيها، فضلًا عن تيسير لعلاج المرضى اليمنيين بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى زيادة عدد الرحلات العلاجية إلى مصر.
وعقب الاجتماع، عقدا الوزيران مؤتمرًا صحفيًا، أكدا خلاله على التعاون الدائم والمستمر بين البلدين في مجال الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر باعوم يبحث مع وزير الصحة المصري التدريب الصحي وزيادة المنح الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.