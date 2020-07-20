رئيس مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بمواقف صارمة إزاء جرائم الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الخليج 365 - عدن

طالب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، اتخاذ مواقف صارمة إزاء انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد أبناء الشعب اليمني واستمرارها في الاستيلاء على منازل وممتلكات أعضاء مجلس النواب ونهبها في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.



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كما دعا رئيس مجلس النواب في رسالة بعثها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لانقاذ الوضع المتردي الذي يعيشه اليمنيون جرّاء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا.. مشيراً إلى قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على منزل الشيخ ياسر أحمد سالم العوضي عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، ومنازل اخوانه وكافة ممتلكاتهم وإخراج النساء والأطفال من مساكنهم بالعاصمة صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.

ونوه رئيس مجلس النواب، بسلسلة الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي العنصرية ضد الشعب اليمني كافة وأحكام الإعدام بحق البرلمانيين والصحفيين والسياسيين ومن يقف ضد ممارساتهم الإرهابية والعديد من الممارسات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة المستمرة، معتبرا تلك الممارسات الإرهابية التي تتواصل في ظل صمت دولي، تحدٍ سافر واستهتار غير مسبوق بكل القوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، فضلاً عن كونها تضع عوائق في طريق السلام الذي ينشده اليمنيين وتشكل تحدياً خطيراً للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.