شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يبحث مع الجانب الروسي امكانية زيادة المنح الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث سفيـر اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، مع عضو لجنة الشـؤون الدوليـة بمجلس الدوما الروسي يفغيني بريماكوف، سبـل تعزيــز وتطويــر العلاقــات الثنائية بين البلدين.

Advertisements وتطرق السفير الى مستجدات الوضع في اليمن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن. وجرى بحث إمكانية زيادة المنح الروسية للطلاب اليمنيين بناء على نتائج المباحثات الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين. فيما أكد بريماكوف على أهميـة تفعيل وتوطيد العلاقات الثنائيـة وتعزيز جوانب التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم والثقافــة.

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