شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين.. انتهاء الأزمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الإثنين، وصول سفينتين نفطيتين محملة بـأكثر من 40 ألف طن من مادة البنزين والديزل إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

وأوضحت الشركة في بيان أنه تم ربط السفينة “بريزو” المحملة بكمية (28,239)طن من مادة البنزين، وسفينة (تايهوا سبيريت) المحملة ب(12,761)طن من مادة الديزل، في ميناء الحديدة الرصيف التجاري يومنا هذا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت إلى أنه تجري الآن عملية الفحص والقياس لكمية الشحنة الواردة على السفينة المذكورة، تمهيدا لبدء عملية الضخ.

ويتهم الحوثيون التحالف العربي والحكومة باحتجاز سفن الوقود فيما تنفي الحكومة وتتهم الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها شمالي البلاد، بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأمم المتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.