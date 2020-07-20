شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الإعلان عن توافق أممي برعاية سعودية لتغيير الهيكل السياسي في الشرعية .. والبركاني رئيساً للجمهورية (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية عن مغزى استدعاء الرياض لرئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، لافتا إلى عزم السعودية على تغيير الهيكل السياسي في الشرعية.

وأفاد المصدر في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني”، إن المملكة استدعت البركاني بهدف الترتيب لعزل الرئيس هادي من السلطة وتنصيب البركاني خلفًا له، مشيرًا إلى السعودية تحاول تقديم البركاني على أنه المنقذ المخلص القادر على حلحلة الأزمة اليمنية وإخراج البلاد من عنق الزجاجة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبين أن اختيار السعودية للبركاني يأتي لعدة غايات، من بينها، امتصاص الغضب الشعبي في الشارع اليمني المؤيد للشرعية بعد عزل الرئيس هادي، الذي أضحى أقل شعبية بعد متوالية الفشل المتكرر في إدارة الأزمة اليمنية.



توافق أممي برعاية سعودية لتغيير الشرعية



والأهم من ذلك _ بحسب المصدر _ تريد السعودية تقليم أظافر حزب الإصلاح من سد الفراغ الرئاسي بشخصية وازنة من حزب المؤتمر، للحيلولة دون وصول الفريق علي محسن الأحمر إلى السلطة، بعد إزاحة هادي، ولاسيما أن الرياض بدأت تشعر بالقلق من تطلع حزب الإصلاح إلى تولي الأحمر رئاسة الجمهورية، كما بدا ذلك واضحا من خلال الصخب الإعلامي الذي كرسته وسائل الإعلام التابعة للحزب خلال الأيام الماضية، في الإشادة بدراسة أمريكية صدرت مؤخرا، أشارت إلى أن الفريق الأحمر هو الشخصية السياسية اليمنية المؤهلة لتصدر المشهد ودخول صنعاء.

إلى جانب أن المملكة تسعى من خلال تهيئة المناخ أمام البركاني، تقليص نفوذ الإصلاح داخل الشرعية، بهدف الالتفاف على مشروعية أي محاولة لاستدعاء دور عسكري من المحور القطري – التركي في الملف اليمني. وفقا للمصدر ذاته.