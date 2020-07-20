ورد للتو : هذا ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء.. لن تصدق ذلك؟!

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عدن - ياسمين التهامي - الأمم المتحدة بجلالة قدرها، تحركت لإجلاء طفلة لعلاجها في الخارج بصورة عاجلة، الطفلة طبعًا ابنة أحد موظفي صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف). فبادرت وزارة الصحة، بمطالبة الأمم المتحدة، بإضافة سبعة أطفال يعانون من امراض مزمنة وحالاتهم تستدعي العلاج في الخارج بصورة عاجلة أيضًا، فتم رفض طلب الوزارة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات ”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام الأمم المتحدة، لا تزال تتعامل في اليمن بوجهها الآخر القبيح الموازي لقبح دول التحالف في قتلهم لأبناء اليمن، وبفجاجة منقطعة النظير! لم تفرض السعودية والإمارات ومن خلفهم أميركا الحصار علينا إلا بضوء أخضر وغطاء من الأمم المتحدة التي تدعم وتبارك كل هذه الإجراءات الإجرامية بحق الشعب اليمني. بل أنها تقدم نفسها بهذه التصرفات كطرف معادي صريح لليمن، وليس كطرف محايد يهمه أمر الإنسان، كما تدعي في أبجدياتها وأدبياتها المعلن عنها. وثيقة:

نقلاً عن حائط الإعلامي عبدالحميد شروان على “الفيسبوك”

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