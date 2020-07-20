شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهدد بقطع ذيل ويد نائب الرئيس اثناء لقاءه برئيس الحكومة اليمنية ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص: "الخليج 365"

كشفت مصادر دبلوماسية واعلامية في العاصمة المصرية القاهرة ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حمل رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك رسالة قوية للقيادة اليمنية .. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضحت المصادر ان الرئيس المصري كاشف رئيس مجلس الوزراء اليمني بحصول بلاده على معلومات تشير لتورط قيادات يمنية رفيعة بالتامر على الامن القومي المصري مع تركيا وقطر واثيوبيا ..

ونقلت المصادر ان الرئيس السيسي كرر جملة وجهها لمعين عبدالملك ( سلم لي ع الريس وبلغه ان مصر واخذه بالها من محسن الاحمر ولعب العيال اللي بتعز وهدفه باب المندب وعدن )

واضافت المصادر نقلا عن السيسي ( مصر واخذه بالها تماما من اللي بيلعب بذيله في اليمن واي مساس باب المندب حنقطع له ذيله وايديه كمان _ واخذ بالك يادولة رئيس الوزارة _ اكيد كلامي مفهوم)..



الجدير بالتنويه ان الرئيس المصري استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك الذي بدايوم امس زيارة لجمهورية مصر العربية ..

يشار الى ان تقارير للمخابرات المصربية تم تسريبها تشير لتورط نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر في مؤامرة تركية واثيوبية وقطرية لفتح جبهة ثالثة لمصر بافتعال مواجهات عسكرية جنوب تعز ومحيط باب المندب للتاثير على قناة السويس شرق مصر بالتزامن مع الدعم التركي للمليشات في ليبيا وتهديد الامن القومي المصري من الغرب وبما يتزامن مع بدء اثيوبيا بملء سد النهضة وتهديد الامن القومي المصري من الجنوب ،،،،