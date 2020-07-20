شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الجوازات السعودية تتخذ قرارات جديدة وتعلن الترحيل وعدم العودة للمملكة للوافد في حال ارتكب هذه المخالفة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بينت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن من ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم بالحج سوف يتعرض للعقوبة وهي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حاج والتشهير بالمخالف.

كما أن الناقل إذا كان وافدًا سيتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه ويمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدة المحددة نظامًا والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل، وإذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيته ، تقوم بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين .