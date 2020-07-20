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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يشدد على ضرورة تفعيل مكتب الاحصاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
الخليج 365 - شبوة
شدد محافظ شبوة محمد بن عديو على ضرورة تفعيل عمل مكتب الاحصاء بالمحافظة.
ووجه المحافظ خلال تفقده سير العمل في المكتب، بإجراء اعادة تأهيل المبنى، مؤكدا دعم السلطة المحلية للمكتب وتزويده بشبكة نظم المعلومات، والعمل على ربطها بالجهات ذات الاختصاص.
ونوه بأهمية الشروع في تحديث البيانات الاحصائية بالمحافظة، لافتا الى دورها في وضع خطط تنمية مختلف القطاعات العامة بالمحافظة.
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