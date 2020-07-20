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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بتكلفة 4 ملايين دولار.. محافظ شبوة يدشن مشروع طريق باكبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
الخليج 365 - شبوة
دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، العمل بالمرحلة الاولى من مشروع الطريق الرابط بين قريتي باكبيرة بمديرية عتق والشعيب بمديرية الروضة، بطول 20 كلم، بتكلفة 3 ملايين و900 الف دولار.
واكد المحافظ أهمية المشروع، الذي يمتد بين الاراضي المسطحة والمرتفعات الجبلية والاودية شديدة الوعورة لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف معاناتهم، مشيرا الى أن المرحلة الثانية تشمل ربط غالبية قرى مديرية الروضة بمركز المحافظة في عتق.
كما تفقد المحافظ سير العمل في مشروعي توسعة المدخل الشرقي لمدينة عتق، والمدخل الشمالي، بتكلفة مليون و400 الف دولار
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