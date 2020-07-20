معين عبدالملك: السياسة القطرية تعمل على نشر الفوضى فى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، أن السياسة القطرية تعمل على نشر الفوضى فى بلادنا، موضحا أنه "منذ وقت مبكر دعمت الدوحة المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار فى اليمن".



وأضاف عبد الملك، في حوار نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت هذه السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطرى للمليشيات الحوثية علنيا، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات فى بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية.

وبدأ عبد الملك، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث آفاق التعاون بين البلدين.

Advertisements

وأكد رئيس الوزراء، أن اليمن لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها، ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية.

وقال إن اتفاق الرياض ليس لتقاسم سلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، لكن مضمونه هو استيعاب كل القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها.

وتابع : "الحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، فى طريق تجاوز الصعوبات التى اعترضت تطبيق اتفاق الرياض".

وعن رغبة تركيا فى إقامة قواعد عسكرية فى اليمن، شدد رئيس الوزراء على أن الحديث عن التدخل التركى أو الحديث عن قواعد عسكرية فى اليمن أمر غير وارد على الإطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به، والحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، فى مواقع التواصل، وتأتى ضمن محاولات بائسة تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية.