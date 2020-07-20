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تشييع جثامين عدد من شهداء الجيش الوطني بمارب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

تشييع جثامين عدد من شهداء الجيش الوطني بمارب

متابعات_ الخليج 365

شُيّع بمحافظة مارب، اليوم الاثنين، جثامين عدد من شهداء الجيش الوطني على رأسهم النقيب عمر الريدي، الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في ميادين الشرف والبطولة، دفاعاً عن الشرعية الدستورية والمكتسبات الوطنية.

 

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ونقلت جثامين الشهداء في موكب جنائزي مهيب يتقدّمه رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول ومساعديه، إلى مقبرة الشهداء بمارب، بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية وجموع غفيرة من المواطنين.

 

وأشاد المشيّعون، بتضحيات الشهيد البطل عمر الريدي، ورفاقه الأحرار، في المعركة الوطنية لتحرير البلاد من مرتزقة إيران المتمثّلة في مليشيات الحوثي الانقلابية.. مؤكّدون المضي على دربهم حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق حلم كافة أبناء الشعب في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية في ظل الدولة الاتحادية الجديدة.

 

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