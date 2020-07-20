شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعوديه تعلن اول ايام عيد الاضحى بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية أنه اليوم تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير ، وغداً هو المكمل للشهر ، ويوم الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الالأضحى

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