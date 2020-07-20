شكرا لمتابعة خبر عن سياسي بارز في الحراك الجنوبي .. يوجه تحذير شديد اللهجة للمجلس الانتقالي و الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه فصيل سياسي في الحراك الجنوبي، اليوم الاثنين، تحذيرا شديدا اللهجة لـ الانتقالي، والشرعية.

وقال المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير وإستقلال الجنوب، في بيان، صادر عن مسيرة نظمها بالعاصمة المؤقتة عدن، أطلع عليه المشهد اليمني ، أنه يحذر من الانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس قضيتنا الوطنية العادلة؛ حسب تعبيره.

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و أكد المشاركون على رفضهم للمشاريع المنقوصة التي لا تلبي تطلعات الشعب؛ في إشارة إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم القاطع لأي محاولات لإضفاء شرعية لأي سلطة ناضل شعبنا خلال السنوات الماضية للخلاص منها؛ في إشارة إلى الشرعية.

ولفت في بيانه إلى تضامنه و وقوفه الكامل مع المتقاعدين العسكريين المطالبين بصرف كامل رواتبهم ومستحقاتهم المقطوعة منذ عدة أشهر.

وأبدى المشاركون سخطهم واستنكارهم لحرب الخدمات التي طالت كل نواحي الحياة لدى المواطن العدني من معيشة صعبة وسوء تردي لخدمات الكهرباء والماء وانعدام للمشتقات النفطية وسوء الجانب الصحي واختلاق الأزمات. وبدأت أولى فعاليات الحراك الجنوبي السلمي المطلبي في العام 2007.