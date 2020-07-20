شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ظهور العلم السعودي بدل اليمني اثناء لقاء وزير المغتربين اليمني بنظيرته المصرية أثارت سخرية الكثير (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقوم وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم بزيارة العاصمة المصرية القاهرة في ثاني يوم لزيارة رسمية لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقد التقى رئيس الوزراء اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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كما التقى عدد من وزراء الوفد المرافق لرئيس الحكومة نظرائهم من الحكومة المصرية من أجل بحث سبل التعاون بينهما حسب ما أعلنت عنه رئاسة الوزراء.

وقد التقى وزير المغتربين علوي بافقيه بوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد وبحث معها أوضاع المقيمين اليمنيين في مصر، والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى جوانب التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأثارت صورة اللقاء سخرية الكثير من المراقبين حيث ظهر العلم السعودي واختفى العلم اليمني في خليفة الصورة.

وبحسب الصورة فقد ظهر العلم السعودي إلى جانب العلم المصري في أحد مزهريات قاعة اللقاء وسط اختفاء تام للعلم اليمني الذي من المقرر أن يكون ضمن خلفية صورة اللقاء.

ويأتي هذه بعد اختفاء العلم اليمني من لقاء الرئيس المصري برئيس الوزارء اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.