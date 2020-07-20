شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى قبل قليل .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ السعودي؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

وجاء في البيان "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

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عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

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وفي السياق علق حساب مستشار الأمير محمد بن نايف على الحادثة من خلال تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر قال فيها :" ‏القادم سيكون فاصلاً في تاريخ السعودية في إشارة منه إلى أن وفاة الملك سلمان سغير الهرم السياسي في الديوان الملكي للمملكة .

بدورهم علق ‌‎ناشطون سعوديون على تغريده مستشار الأمير محمد بن نايف بالقول :" اخي محمد بن سلمان هو المتحكم الحقيقي بمفاصل المملكة وقرارتها اي أنه الحاكم بشكل غير علني وموت سلمان لن يغير في الأمر شيء بل قد يزيد الأمور تعقيداً في ظل إنتقال الملك إلى شاب يطمح إلى علمنة المملكة وسلخها من هويتها الإسلامية وطمس كل معالمها الدينيةإن إستطاع الحل بثورة للأحرار عليه.