شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق الفنانة الإماراتية ‘‘أحلام’’ قبل قليل من زوجها مبارك الهاجري بعد تفاقم الخلافات بينهما سراً .. شاهد (وثيقة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:51 مساءً - طلاق الفنانة الإماراتية ‘‘أحلام’’ قبل قليل من زوجها مبارك الهاجري بعد تفاقم الخلافات بينهما سراً .. شاهد (وثيقة)

شائعة انتشرت عن انفصال الفنانة الامارتية أحلام عن زوجها مبارك الهاجري بعد خلافات حادة بينهما وصلت إلى الطلاق، وانتقالها إلى منزل بعيد عنه.

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حتى الآن، تلتزم أحلام الصمت ولم تعلق على خبر انفصالها وتمارس حياتها بشكل يومي، وتتواصل مع كل جمهورها بين الحين والآخر.

لاحظنا أنها لا تزال تلحق بزوجها على كل صفحاتها الرسمية، ولم تحذف أي صورة جمعتهما سويًا، ما يعني أنهما لا يزالان مع بعضهما ولم يحصل أي انفصال او خلاف.

قبل شائعة الطلاق نشرت صورة لزوجها وكتبت له أجمل الكلمات، وقالت إنها تعشقه كثيرًا وشكرته على كل ما قدّمه لها.

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